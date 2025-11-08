Губернатор Глеб Никитин назвал ситуацию в Балахнинской ЦРБ критической

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам посещения Балахнинской ЦРБ назвал ситуацию с медицинской помощью «возмутительной и критической». «Пообщался с пациентами, многие из них ждут неделями, чтобы попасть на прием к терапевту. Специалистов не хватает», — сообщил господин Никитин в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что ни в одном из муниципалитетов Нижегородской области ситуация с медпомощью не стоит так остро, как в Балахне. Он уточнил, что в поликлинике работает единственный терапевт. Министру здравоохранения региона поручено принять меры. Для начала в ЦРБ направят пять участковых терапевтов из Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин добавил, что стационар больницы находится в «недопустимом состоянии». Его планируется отремонтировать в рамках нацпроекта.

Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию Балахнинской ЦРБ в 2021–2025 годах направили 218 млн руб.

Владимир Зубарев