Группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

23 ноября подразделения «Южной» группировки взяли под контроль село Петровское в ДНР. В этот же день подразделения группировки «Восток» заняли населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области Украины.

24 ноября подразделения группировки войск «Восток» заняли село Затишье в Гуляйпольском районе Запорожской области.