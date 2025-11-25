Дон затягивает в омут неплатежей

За девять месяцев текущего года просроченная задолженность жителей Ростовской области по потребительским кредитам увеличилась с начала года на 8,4 млрд руб., или на 25,2%. Это почти вдвое выше среднероссийских показателей (13%). Банки, понимая риск неплатежей, снизили в октябре выдачу потребкредитов на Дону на 7,5% год к году. Средний размер кредита наличными в октябре составил 142,5 тыс. руб., что так же на 7,5% меньше, чем месяцем ранее. Эксперты считают, что рост неплатежей стал следствием высоких кредитных ставок и общего снижения доходов населения, что привело к невозможности обслуживать дорогие кредиты. По мнению аналитиков, главный риск для банков — рост банкротств физических лиц.

Портфель просроченной задолженности по розничным кредитам в Ростовской области достиг по состоянию на 1 октября 2025 года 41,6 млрд руб. Такие цифры, основываясь на открытых данных Банка России, публикует коллекторское агентство «Долговой консультант». По данным аналитиков компании, рост просроченной задолженности в рознице на Дону с начала года составил 25,2% (на 1 января 2025 года — 33,2 млрд руб.), при этом за весь предыдущий год просрочка в рознице на Дону выросла на 13,9% (на 1 января 2024 года — 29,2 млрд руб.). Просроченной задолженность по кредитам считается при неплатежах свыше трех месяцев, при этом общий размер долгов по розничным кредитам у жителей Ростовской области на начало октября текущего года составляет 294,2 млрд руб., соответственно, доля просроченной задолженности в общем портфеле — 14,14%.

Показатели Ростовской области — вторые в Южном федеральном округе после Краснодарского края, который входит в тройку лидеров по стране, имея просрочку в рознице 71,4 млрд руб. (рост с начала года — 32,6%). Самая высокая динамика прироста просроченной задолженности в рознице по ЮФО — в Республике Крым и Севастополе (47,7% и 58,1% соответственно).

Наибольший накопленный объем неплатежей в стране, помимо Краснодарского края, — у жителей Москвы (128 млрд руб.), Московской области (115 млрд руб.), Тюменской области (54 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (52 млрд руб.).

Регион влазит в долги

В России на 1 октября 2025 года уровень просроченной задолженности в рознице (без учета ипотеки) превысил 13% от общего портфеля, достигнув 1,46 трлн руб. С начала года, по данным «Долгового консультанта», объем неплатежей увеличился более чем на четверть (почти на 295 млрд руб. или в среднем по 32,8 млрд руб. ежемесячно). За весь 2024 год рост просроченной задолженности составил 10,3% (+109 млрд руб.), за 2023 год — 4,3% (+43 млрд руб.). По итогам девяти месяцев 2025 года — 25,3%.

Генеральный директор агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов считает, что прирост проблемной задолженности на четверть — серьезная динамика, и банки, по его словам, столкнулись с ростом неплатежей из-за невозможности отдельных заемщиков обслуживать свои кредиты, в том числе и по причине высоких процентных ставок и высокой кредитной нагрузки.

«Как мы и предполагали весной, сегодня уже каждый восьмой кредитный рубль имеет признаки неплатежеспособности. Такое поведение должников вызывает ответную реакцию кредиторов — они еще больше ужесточают требования к заемщикам, отказывая в одобрении все большему числу потенциальных клиентов. В итоге мы имеем рост просроченной задолженности на фоне стагнации общего портфеля, что в результате приводит к росту доли просроченной задолженности. Тем не менее мы предполагаем, что к концу года банки частично разгрузят свои балансы от балласта просроченной задолженности, продав ее профессиональным коллекторским организациям»,— отмечает господин Аксенов.

Банки доверяют, но проверяют

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре в Ростовской области было выдано 75,5 тыс. потребительских кредитов. Снижение числа выдач год к году составило 7,5% (в октябре 2024-го — 49,2 тыс. единиц). По количеству выданных потребкредитов донской регион занимает восьмое место в России, уступая в ЮФО только Краснодарскому краю (64,2 тыс. кредитов в октябре 2025-го, снижение год к году — 8,4%).

Средний срок кредита, выдающегося банками жителям Ростовской области на покупку потребительских товаров, остается стабильным и составляет 2,24 года (по России — 2,3 года), а средний размер потребкредита снижается. В октябре этого года, по данным НБКИ, он составил 142,5 тыс. руб., что на 7,5% меньше, чем в сентябре (154 тыс. руб.). Стоит отметить, что тенденция эта характерна для всей России, где в октябре 2025 года средний размер выданных кредитов наличными составил 172,8 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,2% (184,3 тыс. руб.).

Данный показатель снижается второй месяц подряд после трех месяцев непрерывного роста. Это, по мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, может быть связано с тем, что с 1 сентября 2025 года в отношении кредитов наличными начал действовать период охлаждения. Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тыс. руб. заемщик ожидает получения заемных средств четыре часа, а больше 200 тыс. руб. — 48 часов.

«В этой связи многие заемщики целенаправленно снижают запрашиваемую сумму, чтобы уложиться в существующие лимиты и сократить период ожидания кредитных средств. При этом банки продолжают делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач. В связи с этим, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— говорит господин Волков.

Он, тем не менее, констатирует, что в 2025 году выдача кредитов наличными стабилизировалась на довольно низком уровне (в целом по России — 1,2-1,6 млн единиц). Данная стабилизация, по словам эксперта, наступила после падения их выдачи во второй половине 2024 года, когда количество выданных потребкредитов упало больше чем в два раза — с 3 млн единиц в месяц (в середине 2024 года) до минимума в декабре 2024 года (1,2 млн единиц).

«Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— говорит господин Волков.

В то же время, растет доля отказов в выдаче потребительских кредитов. В октябре банки отказали 81,7% жителей Ростовской области, желающих оформить кредит на потребительские нужды. Это на 2,9 процентных пункта больше, чем месяцем ранее (в сентябре этого года — 78,8%). Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае доля отказов в выдаче потребкредитов в октябре составила 83,1% (рост к сентябрю 2,9 п. п.).

Господин Волков констатирует, что одобрение розничных кредитов остается на низком уровне по всей стране, а также имеет тенденцию к дальнейшему сокращению. Банки, считает эксперт, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не хотят рисковать. «С другой стороны, снижения ключевой ставки до 16,5% и плавного сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества.

В свою очередь конкуренция в борьбе за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) у банков только нарастает»,— говорит директор по маркетингу НБКИ.

Пострадают все

По словам аналитика «Цифра брокер» Егора Зиновьева, в целом ситуация с ростом просроченной задолженностью в розничном кредитовании граждан — нормальная, и связана она с высокими ставками в экономике, высокой долговой нагрузкой и снижением реальных доходов населения.

Так, по данным Центробанка, на Дону в октябре 2025 года цены выросли на 0,56% по сравнению с сентябрем. При этом годовой показатель инфляции в Ростовской области снизился до 8,24%, но остался выше общероссийского уровня (7,71%). По словам экспертов Банка России, снижение годовой инфляции не отражается на покупателях, поскольку продовольствие растет в цене быстрее остальных товарных групп.

Егор Зиновьев считает также, что на рост просроченной задолженности влияет ограничение банками доступа к рефинансированию в условиях жестких требований к заемщикам. «Учитывая, что для рынка это вполне нормальная и ожидаемая ситуация, банки заранее начали увеличивать резервы по таким кредитам. Главный риск — лавинообразный рост банкротств физлиц, что негативно скажется как на заемщиках, так и на банках, которые будут терять свой процентный доход. Данная тенденция выльется в то, что кредиты будут все более недоступны, долговая нагрузка населения будет расти, а банки будут нести финансовые потери от плохих кредитов»,— резюмирует господин Зиновьев.

Дмитрий Михеенко