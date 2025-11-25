Вологодский губернатор рассказал о закрытии большей части алкомаркетов в регионе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что власти региона продолжают ограничение торговли алкоголем и вейпами. По его словам, в области из 610 алкомаркетов 441 магазин закрылся, либо прекратил продажу алкоголя или сменил название и ассортимент.

В частности, в Вологде из 118 точек 97 закрылись или прекратили продажу алкоголя. В Череповце из 265 алкомаркетов 246 закрылись, поменяли формат или отказались от продажи спиртного, рассказал господин Филимонов. За прошедшую неделю 21 магазин региональной сети «Северный градус» сменил ассортимент и название, также закрылся магазин алкоторговли на разлив, еще один — перепрофилировался.

В Вологодской области из 316 точек продажи вейпов 185 уже прекратили работу. За неделю закрылись еще 11 магазинов, уточнил губернатор в Telegram.

С 1 марта в области введены строгие правила продажи алкоголя и вейпов. В будние дни такую продукцию можно купить только с 12:00 до 14:00. Также введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни. В августе Георгий Филимонов сообщал о прекращении деятельности сети «Красное & Белое» в регионе. Сеть пытается оспорить это решение через суд. С 1 марта в регионе намерены ввести новые ограничения на продажу алкоголя.

