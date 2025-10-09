В Вологодской области с 1 марта введут новые ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал новые ограничения на продажу алкогольных напитков в регионе. С 1 марта под запрет попадает реализация спиртного на площади менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, а также его продажа в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах.

Законопроект уже разработан, уточнил Георгий Филимонов, и проходит согласование. Губернатор также предложил тем, кто планирует закрыть алкогольный бизнес в Вологодской области, сменить профиль и «открывать продовольственные магазины шаговой доступности». Для этого в регионе предусмотрены льготные займы.

По поводу многоквартирных домов господин Филимонов заметил, что с их фасада необходимо убрать «незаконные конструкции, которые не соответствуют требованиям правил благоустройства». Для примера глава региона привел демонтаж вывесок алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль» в Вологде и Череповце. Он напомнил, что точки «Красного & Белого» еще с лета этого года перестали продавать алкоголь из-за прекращения лицензии. Чем сейчас торгует алкомаркет в регионе, губернатор не уточнил.

Отдельно Георгий Филимонов рассказал о ситуации вокруг сети магазинов «Северный градус». Алкомаркет провел ребрендинг, самостоятельно сменил вывески и поменял ассортимент. Теперь магазин называется «Каждая покупка в радость», а доля реализуемого там алкоголя не превышает 20% в общем объеме продаж.

