Матвиенко анонсировала дискуссию по проекту о взносах неработающих по ОМС

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко объявила о начале широкой дискуссии по инициативе, предлагающей ввести платежи за обязательное медицинское страхование (ОМС) для трудоспособных граждан без постоянной работы. По словам госпожи Матвиенко, проект обсуждается в ответ на запрос губернаторов.

«Это будет делаться очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию, прежде чем принимать решение»,— сказала спикер Совета федерации в интервью газете «Московский комсомолец».

Валентина Матвиенко добавила, что важнейшее условие при продвижении этой инициативы — сохранение права каждого на бесплатную медицинскую помощь, закрепленного в Конституции. «Никто — ни Государственная дума, ни Совет федерации, ни правительство — не могут принять решение, которое противоречило бы Конституции»,— заверила госпожа Матвиенко.

В октябре глава Совета федерации предложила обязать неработающих трудоспособных россиян и тех, кто получает теневые доходы, самостоятельно оплачивать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Размер платежа может составить 45 тыс. руб. в год. По мнению госпожи Матвиенко, это позволит серьезно снизить нагрузку на региональные бюджеты.

