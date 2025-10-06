Матвиенко предложила собирать с неработающих взносы на ОМС

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с неработающих или получающих теневые доходы граждан нужно собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). С идеей обязать граждан платить взносы госпожа Матвиенко обратилась к министру финансов Антону Силуанову на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

«У меня есть такая идея: в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тыс. руб.»,— пояснила спикер. Она также отметила, что сейчас госбюджет несет «огромные расходы» на неработающее население. «Пенсионеры, наши дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут?» — сказала она.

По мнению госпожи Матвиенко, взнос размером 45 тыс. руб. не нарушает конституционных обязательств, так как 700 тыс. неработающих москвичей «могут два месяца поработать, чтобы заработать» эту сумму.

Введение такой обязанности снизит нагрузку с региональных бюджетов, считает спикер Совфеда. Она также призвала работать над этим предложением и «не затягивать» с введением мер.

Полина Мотызлевская