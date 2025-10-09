ОМС прописывают взносы

В 2026 году тариф, по которому регионы должны оплачивать взносы в систему обязательного медицинского страхования за неработающее население, составит около 15 тыс. руб. на человека, сообщили “Ъ” в Минздраве. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась за перенос части этого платежа на самих неработающих граждан и назвала втрое большую сумму — 45 тыс. руб. (столько сейчас в среднем платят за своих сотрудников работодатели). Между тем острота почти ежегодно поднимаемой проблемы взносов за неработающее население спадает: тех, кто числится безработным, имея при этом серый доход, за последние годы стало значительно меньше — как за счет падения уровня безработицы, так из-за широкого распространения самозанятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в Минздраве, в 2026 году бюджет Федерального фонда ОМС рассчитан с учетом платежей регионов, перечисляющих взносы в фонд за неработающее население из расчета 15 тыс. руб. на человека. В общей сложности сумма платежей в следующем году составит 1,251 трлн руб., что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом бюджет ФОМС в 2026 году достигнет 4,7 трлн руб. при расходах в 4,8 трлн руб. (подробнее см. “Ъ” от 3 октября).

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила переложить уплату этой части суммы на самих неработающих граждан, правда, она назвала втрое большую сумму — 45 тыс. руб. Такое различие объясняется разницей в тарифах: 45 тыс. руб. в среднем по РФ выплачивают компании за работающих россиян, тариф за неработающее население, который платят бюджеты регионов, всегда был в несколько раз ниже.

При этом в категорию неработающих входят как те, кто мог бы работать, но по каким-то причинам не делает этого (то есть граждане трудоспособного возраста), так и те, у кого есть объективные причины этого не делать,— дети и подростки до 18 лет, учащиеся колледжей и вузов, матери в декрете и пенсионеры. Их численность в регионе обычно рассчитывается как разница между всем населением и теми, кто имеет официальный трудовой договор.

Предложение главы Совета федерации уже поддержали в ряде регионов, в частности, в пользу введения такого сбора с неработающих высказалась председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина. По ее словам, в 2026 году бюджет города потратит на страхование неработающих 63 млрд руб., из которых 20,5 млрд руб. пойдут на безработных, но трудоспособных петербуржцев. Ранее схожим образом об этой проблеме высказывался и мэр Москвы Сергей Собянин: по его словам, Москва платит в ФОМС 180 млрд руб. за неработающее население.

Отметим, впрочем, что за последние годы численность неработающих в РФ существенно сократилась, что снижает и финансовое давление на бюджеты регионов, даже с учетом регулярной индексации тарифа взносов в ОМС. Во-первых, с момента старта дискуссии о переносе этого платежа на граждан в середине 2010-х годов уровень безработицы в РФ сократился в несколько раз и сейчас находится на историческом минимуме, «вытянув» в занятость многих из ранее не работавших. Во-вторых, появился институт самозанятости, что также способствовало легализации трудовых доходов населения и позволило регионам перестать платить за них в ФОМС: согласно Бюджетному кодексу, 37% от поступлений налога на профессиональный доход уходят в бюджет фонда. В ряде субъектов, как сообщал источник “Ъ” в социальном блоке, власти даже стимулировали распространение этой формы занятости искусственно, чтобы занизить объем своих платежей за здравоохранение. В результате, по данным социального блока правительства, в стране в 2024 году насчитывалось только около 6 млн человек, доходы которых были «невидимыми» для органов власти, в то время как десять лет назад в сером секторе могли быть заняты до 15 млн человек.

Впрочем, исторически низкий уровень безработицы вряд ли останется таковым навсегда, особенно с учетом перехода компаний в режим экономии ресурсов и постепенного высвобождения части работников из-за автоматизации производств. Самозанятость также в перспективе может перестать быть привлекательной формой легализации — именно из-за низких социальных отчислений власти обсуждают варианты модификации этого режима после окончания пилотного периода в 2028 году.

Анастасия Мануйлова