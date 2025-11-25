Два детских сада повреждены при атаке БПЛА на Кубань

Два детских сада сегодня не работают в Туапсинском районе Краснодарского края. Оба здания повреждены после атаки беспилотников, сообщил глава района Сергей Бойко.

Речь идет о детских садах №40 «Дюймовочка» и №41 «Ивушка». На территорию одного упали обломки БПЛА, в другом выбиты окна, уточнил господин Бойко.

«"Ивушка" уже вернется в свой обычный график. В "Дюймовочке" будут работать группы кратковременного пребывания»,— написал глава района в Telegram.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили 76 дронов. В результате атаки в регионе получили ранения шесть человек, также повреждены более 20 жилых домов в пяти муниципалитетах.