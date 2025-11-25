Макрон назвал Россию единственной «красной линией» по теме Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что единственная «красная линия» в урегулировании конфликта на Украине — Россия и ее требования. Об этом он сказал радиостанции RTL. По его словам, Франция и другие страны ЕС хотят мира на Украине, а не «ее капитуляции».

Фото: Alet Pretorius / Reuters

«В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами <...> Мы должны показать, что мы неуязвимы перед лицом силы, которая угрожает нам»,— сказал господин Макрон RTL на саммите ЕС— Африканский союз в Анголе. Он отметил, что изначально составленный план соглашения представляет только то, что выгодно для России, поэтому его необходимо доработать.

Эмманюэль Макрон отметил, что в мирном плане по урегулированию конфликта не может быть никаких ограничений на восстановление численности ВСУ. Он также назвал неприемлемым использование российских замороженных активов. Они находятся в Европе, и только Европа может ими распоряжаться, считает французский президент. Кроме того, господин Макрон заявил, что только украинцы могут решить, на какие территориальные уступки они готовы пойти.

По данным газеты Financial Times, после встречи делегаций ЕС, США и Украины в Женеве 23 ноября изначальный американский план урегулирования сократили до 19 пунктов. Bloomberg сообщал, в новой версии нет положения об использовании замороженных российских активов.