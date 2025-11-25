Ростовская область экспортировала 25,8 тонн продукции в Абхазию

С территории Ростовской области с 17 по 21 ноября экспортировали в Абхазию две партии продукции общим весом 25,8 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Экспорту подлежали готовая молочная продукция весом 7,8 т и корма для непродуктивных животных в 18 т. Проверка и оформление товаров прошли в местах полного таможенного оформления области. Отмечается, что товары признали безопасными и полностью соответствующими требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтвердили лабораторные исследования. В законности происхождения продукции нарушений не обнаружили.

Константин Соловьев