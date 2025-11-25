В центре Ростова-на-Дону утром загорелась кровля дома

В Ростове-на-Дону утром произошел пожар на улице Станиславского, 164. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание началось в 07:15 в одноэтажной пристройке к двухэтажному зданию. Огонь охватил кровлю строения площадью 10 кв. м. К месту происшествия направили три единицы пожарной техники и 12 сотрудников МЧС.

Пламя удалось локализовать в 07:55. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Константин Соловьев