В центре Ростова-на-Дону утром загорелась кровля дома

В Ростове-на-Дону утром произошел пожар на улице Станиславского, 164. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание началось в 07:15 в одноэтажной пристройке к двухэтажному зданию. Огонь охватил кровлю строения площадью 10 кв. м. К месту происшествия направили три единицы пожарной техники и 12 сотрудников МЧС.

Пламя удалось локализовать в 07:55. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Константин Соловьев

