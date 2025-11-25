Прокуратура начала проверку после атаки дронов в Ростовской области
Прокуратура Ростовской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Правоохранители обеспечивают взаимодействие со всеми службами для оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. На местах работают прокурор Таганрога и прокурор Неклиновского района. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия.