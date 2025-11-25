В Махачкале демонтируют незаконные баннеры и объявления

В Махачкале приступили к демонтажу незаконных рекламных конструкций на проспекте Акушинского. Работы проводят сотрудники городского управления торговли, рекламы и потребительских услуг, сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что демонтажу подлежат объявления, расклейки и баннеры, размещенные без разрешительных документов или с нарушением установленных норм. К операции привлекается спецтехника МБУ «Благоустройство города Махачкалы». Удаление щитов, баннеров и вывесок проходит преимущественно в вечернее и ночное время. Такой график позволяет минимизировать помехи для транспорта и пешеходов.

Власти напоминают, что для размещения любой рекламной конструкции требуется предварительное согласование и получение специального разрешения. Самовольная установка считается административным правонарушением, что влечет за собой наложение штрафа.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Махачкале завершили демонтаж наружной рекламы со всех единиц общественного транспорта.

Константин Соловьев