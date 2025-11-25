Три человека пострадали в результате налета дронов на Ростовскую область

Три человека были ранены в результате атаки БПЛА в Таганроге и Бессергеневке, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Им оказывают медицинскую помощь.

В Таганроге, по информации господина Слюсаря, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме. Также были повреждены припаркованные автомобили. В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет, добавил глава региона.

Кроме того, в Нелиновском районе области в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка была повреждена труба внешнего газопровода рядом с частным домом, начался пожар, добавил господин Слюсарь.

Сегодня ночью налету также подвергся Краснодарский край. В Новороссийске были повреждены три многоэтажных дома. В оперштабе региона сообщали, что пострадали три человека.