Обломки БПЛА упали у многоэтажного дома в центре Краснодара

Обломки беспилотников упали в центре Краснодара у многоквартирного дома, сообщил оперштаб Краснодарского края. Пострадавших нет.

В результате повреждения получили несколько окон в трех зданиях — двух многоквартирных домах и офисном центре. На месте работают экстренные службы. Ущерб устанавливается.

Сегодня ночью в результате налета БПЛА также были повреждены три многоэтажных дома в Новороссийске, минимум четыре человека ранены. Еще один мирный житель пострадал при атаке беспилотников на село Кабардинка под Геленджиком.