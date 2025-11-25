Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА под Геленджиком

Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на село Кабардинка в Краснодарском крае, сообщил глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов. При налете также были повреждены два частных дома.

В момент атаки мужчина находился на улице, добавил господин Богодистов. Его госпитализировали в городскую больницу, угрозы жизни нет.

По еще одному адресу из-за падения обломков БПЛА начался пожар, сейчас он ликвидирован. По информации главы города, площадь пожара составила 300 кв. м.

В ночь на 25 ноября в результате налета БПЛА также были повреждены три многоэтажных дома в Новороссийске, минимум три человека ранены. В городе начал работу пункт временного размещения для пострадавших. Аэропорты Краснодара и Сочи приостановили работу.