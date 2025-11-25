Суд не поверил в смерть «крабового короля» Олега Кана

Фрунзенский районный суд Владивостока отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении известного рыбопромышленника Олега Кана, называемого в СМИ «крабовым королем».

«В удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела отказать»,— огласила судья Анастасия Сурменко резолютивную часть своего решения, передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

10 ноября, в ходе прений сторон, адвокат Олега Кана Максим Белянин заявил, что бизнесмен умер еще в 2023 году в Великобритании и поэтому его уголовное преследование необходимо прекратить. В ходе сегодняшнего заседания представитель гособвинения заявила о необходимости отклонить ходатайство защиты и продолжить судебный процесс.

Ранее гособвинение запросило для Олега Кана, обвиняемого по второму уголовному делу в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и в контрабанде, 24 года лишения свободы. Это наказание включает в себя 17 лет колонии строгого режима, которые предприниматель получил ранее за организацию заказного убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко, совершенного в 2010 году во Владивостоке.

Сейчас рыбопромышленник обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) в Японию, Китай и Южную Корею более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб., уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 3,6 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Крабовому королю" грозит четверть века».

Алексей Чернышев, Владивосток