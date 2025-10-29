«Крабовому королю» грозит четверть века

Гособвинение запросило для известного рыбопромышленника Олега Кана, называемого в СМИ «крабовым королем», обвиняемого по второму уголовному делу в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и в контрабанде, 24 года лишения свободы. Это наказание включает в себя 17 лет колонии строгого режима, которые предприниматель получил ранее за организацию убийства, совершенного в 2010 году во Владивостоке. Защита в ходе процесса настаивала на оправдании обвиняемого. Олега Кана судят заочно, поскольку он скрылся от следствия и находится в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кан

Фото: Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

Фото: Региональный фонд «Родные острова»

В ходе начавшихся 29 октября во Фрунзенском районном суде Владивостока прений сторон по второму уголовному делу Олега Кана представитель прокуратуры заявил, что вина предпринимателя полностью доказана, и запросил для него суровое наказание. «Определить Кану О. К... окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб.»,— цитирует «РИА Новости» представителя обвинения.

Обвинение также просит лишить Олега Кана права руководить учреждениями, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на три года.

Адвокат рыбопромышленника Евгений Ефимчук отказался комментировать выступление представителя обвинения и сообщил “Ъ”, что защита изложит свою позицию в ходе продолжения прений сторон. Следующее заседание суда назначено на 10 ноября. В начале процесса господин Ефимчук заявил, что намерен добиваться оправдания подзащитного.

Рыбопромышленник обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) в Японию, Китай и Южную Корею более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 3,6 млрд руб.

По версии следствия, Олег Кан с сообщниками в 2014–2019 годах поставлял стратегически важные морские биоресурсы за границу. При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным ему офшорным компаниям по одной стоимости, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную. Доходы обвиняемый направлял на финансирование деятельности принадлежащих ему компаний и созданного им преступного сообщества. Помимо этого, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации и незаконно применяя систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприниматель уходил от уплаты налога на прибыль и НДС, говорится в обвинительном заключении.

По уголовному делу прокуратурой заявлен иск о взыскании с обвиняемого в пользу РФ полученного от контрабанды преступного дохода в размере 4,2 млрд руб. Для обеспечения исковых требований и иных взысканий наложен арест на имущество Олега Кана на сумму более 5,3 млрд руб.

В апреле 2024 года Приморский краевой суд признал Олега Кана виновным в организации убийства по найму рыбопромышленника Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенного в октябре 2010 года. Олегу Кану назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, Олег Кан подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил.

Защита настаивала на оправдании подсудимого.

Напомним, 21 марта прошлого года арбитраж Приморья по иску Генпрокуратуры признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу Российской Федерации с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, ему подконтрольных, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб.

Арбитраж согласился с доводами прокуратуры, что сделки по предоставлению Росрыболовством подконтрольным иностранному инвестору Олегу Кану (по данным надзорного ведомства, он имеет вид на жительство в Республике Корея) компаниям квот на вылов водных биоресурсов «являются ничтожными», «противны не только основам нравственности, но и правопорядка» и «препятствуют обеспечению безопасности государства».

В ходе разбирательств по иску Генпрокуратуры в Пятом арбитражном апелляционном суде и ранее в Арбитражном суде Приморья представители рыбопромышленника Кана утверждали, что тот умер еще в 2023 году в Великобритании, но прокуратура и суд этому не поверили.

Олег Кан — известный сахалинский предприниматель, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Основными объектами их промысла были ценные водные биоресурсы, в том числе крабы, креветки. В 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара экспорт этих ресурсов стал приносить сверхприбыль. Владельцы бизнеса вкладывались в недвижимость, в частности арестованные впоследствии торговые центры во Владивостоке.

Алексей Чернышев, Владивосток