Адвокат попросил закрыть уголовное дело «крабового короля» Олега Кана из-за его смерти
Защита предпринимателя Олега Кана на заседании Фрунзенского районного суда Владивостока попросила прекратить его уголовное дело. Адвокат Максим Белянин заявил, что бизнесмен, который занимался добычей краба на Дальнем Востоке, мертв.
О просьбе адвоката сообщает ТАСС из зала суда. По версии представителей рыбопромышленника, Олег Кан умер еще в 2023 году в Великобритании. Об этом защита заявляла и на предыдущих судебных заседаниях, но прокуратура и суд этому не верят. Представитель надзорного органа называл это заявление инсценировкой, поскольку никаких юридических подтверждений смерти предпринимателя нет.
Сейчас известного рыбопромышленника обвиняют в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и в контрабанде. Гособвинение запросило для него 24 года лишения свободы — наказание включает в себя 17 лет колонии строгого режима, которые предприниматель получил ранее за организацию убийства, совершенного в 2010 году во Владивостоке.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Крабовому королю" грозит четверть века».