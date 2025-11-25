Обломки беспилотников повредили четыре жилых дома в Новороссийске

В Новороссийске в результате падения обломков беспиотников повреждены четыре жилых дома — один частный и три многоквартирных, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В двух из них начались пожары, которые были оперативно потушены. Пострадал как минимум один человек.

На местах падений обломков работают оперативные и специальные службы. В Новороссийске развернули пункт временного размещения для пострадавших на базе школы №29, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Согласно информации Минобороны, с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 31 БПЛА над регионами России, из которых 17 беспилотников были сбиты над Черным морем, 6 — над Азовским. Кроме того, один дрон был сбит над Краснодарским краем. Аэропорты Краснодара и Сочи приостановили работу.