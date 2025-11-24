Bloomberg: по вычеркнутым из мирного плана США пунктам пройдут отдельные переговоры

Вычеркнутые пункты из мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта будут занесены в отдельные документы, их обсудят позже на переговорах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства считают, что это поможет скорейшему прекращению огня.

Ранее СМИ сообщали, что план мира на Украине, который составила администрация Дональда Трампа, содержал 28 пунктов. Сегодня стало известно, что количество этих пунктов составители снизили до 19. По данным Bloomberg, в новой версии исключили положения об использовании замороженных российских активов. Как сообщили собеседники агентства, европейские союзники выразили оптимизм по поводу таких нововведений.

Переговоры представителей США, ЕС и Украины прошли 23 ноября в Женеве. По итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь «огромного прогресса». В совместном заявлении Вашингтон и Киев сообщили, что на основе американского плана они разработали свою уточненную версию.