От митинга к колонии

Городской суд в Нальчике вынес приговор бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову за организацию беспорядков в Магасе в марте 2019 года. Тогда в стычках с представителями оппозиции пострадали сотрудники полиции. Суд приговорил Погорова к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.



Нальчикский городской суд (в Кабардино-Балкарской Республике) вынес приговор Ахмеду Погорову — бывшему министру внутренних дел Ингушетии (2002-2003) и сопредседателю Ингушского национального конгресса. Фигуранта признали виновным в организации беспорядков (ст. 212 УК РФ) и назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кабардино-Балкарии. Также Погорова лишили звания полковника полиции.

По версии следствия, в марте 2019 года Ахмед Погоров был организатором столкновений с полицией в Магасе.

Причиной протестов стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя этими регионами. Инициативная группа просила провести референдум по данному вопросу, но ей дважды отказала избирательная комиссия Ингушетии.

Как ранее писал «Ъ», вечером 26 марта в Магасе состоялся митинг оппозиции, участники которого отказались расходиться. Утром 27 марта произошло столкновение митингующих с полицией. В стычках пострадали более десяти сотрудников МВД. На следующий день в своем видеообращении к гражданам Ахмед Погоров назвал столкновения провокацией. Он пообещал возместить ущерб пострадавшим. Однако вскоре господина Погорова объявили в розыск за организацию беспорядков и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Экс-главу МВД Ингушетии задержали в феврале 2021 года. По данным «Ъ», силовики нашли Ахмеда Погорова в родовом доме. Для задержания была проведена целая операция с использованием силовых подразделений.

Приговор Нальчикского горсуда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мария Хоперская