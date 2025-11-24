Маркетплейс попал на распродажу

Громкий спор крупных банков из-за субсидирования маркетплейсами масштабных промоакций и первые попытки ужесточить правила работы для онлайн-платформ вылились в продажи акций Ozon (MOEX: OZON). По итогам торгов 24 ноября стоимость бумаг компании снизилась на 4,23%, до 3700 руб. за акцию. Масштаб проблемы, впрочем, может быть преувеличен, успокаивают инвесторов инвестаналитики. По их мнению, в ближайшее время акции компании вернутся к прежним значениям.

Реакция держателей бумаг Ozon на последние новости о возможном регулировании маркетплейсов оказалась нервной. К концу торговой сессии на Мосбирже 24 ноября акции компании подешевели на 4,23%, до 3700 руб., капитализация снизилась до 800,9 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе оперативных котировок. В Ozon не ответили на вопросы “Ъ”.

Противоречия между крупными банками и маркетплейсами вышли в публичную плоскость на прошлой неделе, когда 18 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок, которую платформы предоставляют за счет проведения оплаты через свои дочерние банки. Крупные банкиры по этому поводу написали письмо спикеру Госдуму Вячеславу Володину (см. “Ъ” от 19 ноября). А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила главе Минэкономики Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и продавать там же продукты дочерних банков (см. “Ъ” от 24 ноября).

Падение акций Ozon более чем на 4% даже в условиях общей турбулентности рынка свидетельствует о реальной обеспокоенности инвесторов, считает аналитик «Финам» Магомед Магомедов.

В такие моменты наиболее осторожные участники рынка предпочитают избавиться от акций на случай реализации негативного для эмитента сценария, отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Так появляется навес предложения, влияющий на стоимость бумаг, заключает эксперт.

Ozon — один из крупнейших российских маркетплейсов. На конец 2024 года 31,8% в компании владела АФК «Система», 27,71% — АО О23, собственником которого в июле 2025 года стал основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава. По итогам первой половины 2025 года оборот Ozon вырос на 49%, до 1,79 трлн руб. Выручка группы за этот же период увеличилась на 76%, до 429,73 млрд руб., чистый убыток сократился в 5,5 раза, до 7,53 млрд руб.

Падение котировок может быть связано с опасениями инвесторов в связи с предложением Центробанка ограничить финансовые продукты маркетплейсов, говорит аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Это потенциально снизит привлекательность дополнительных сервисов и приведет к росту стоимости товаров для более чем 85 млн клиентов, добавляет он.

Сам по себе вопрос регулирования маркетплейсов поднимался уже не раз, подчеркивает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он ожидает, что в ближайшие дни давление на акции снизится, при условии что не появятся новые негативные новости о возможном регулировании сектора. Дополнительным фактором стабилизации котировок может выступить и ранее анонсированный Ozon обратный выкуп акций, отмечает господин Пучкарев.

Инвесторы переоценили серьезность проблемы, считает директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов. Скидки при оплате картой дочернего Ozon-банка были эффективным инструментом роста его клиентской базы — за последний квартал число клиентов этой финансовой организации выросло на 45% год к году, отмечает Магомед Магомедов.

Запрет на установление низких цен при оплате картой банка будет иметь негативный эффект для Ozon, но не станет катастрофой, так как у маркетплейса есть пространство для обхода ограничений и стимулирования продаж, считает господин Магомедов.

Отмена скидок за использование карт онлайн-платформ может способствовать увеличению расходов на эквайринг на площадке, однако сама комиссия на такие операции колеблется в пределах 1–3% от трансакции, поясняет Михаил Никонов. При этом доля операций по картам банков маркетплейсов на собственных платформах сокращается: например, у Ozon доля операций по картам банка вне площадки составляет уже более 60% по итогам третьего квартала этого года.

Алина Мигачёва