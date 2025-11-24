В краснодарских «Патриках» от ГК ТОЧНО появится салон премиальной сети Priv 7

Девелопер ТОЧНО подписал соглашение с сетью Priv 7 об открытии салона красоты премиум-класса на территории ЖК «Патрики»

Фото: пресс-служба ТОЧНО

Подписантами выступили директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха и владелица Priv 7 Белла Амосова.

Во флагманском проекте ГК ТОЧНО – жилом комплексе бизнес-класса «Патрики» – появится новый салон красоты премиум-класса Priv 7. Его открытие обеспечит жителям доступ к передовым услугам и высококлассному сервису мирового уровня. Первый краснодарский салон Priv 7 уже семь лет успешно работает в ЖК «Тургенев».

«Остановили свой выбор на «Патриках», потому что это идеальное место. Здесь будет сочетаться дух активного города с эстетикой и комфортом. Архитектура и философия, которые заложены в этот комплекс, – про уровень жизни, о котором мечтают. И благодаря «Патрикам» эта мечта станет реальностью», – рассказала Белла Амосова, владелица салонов Prive7 в Краснодаре.

ЖК «Патрики» – флагманский проект ГК ТОЧНО – новый экономический и культурный центр Краснодара, который объединяет современную архитектуру, столичный стиль жизни и социальную инфраструктуру в формате «город в городе». В его основе – идея сформировать пространство, которое станет точкой притяжения не только для жителей комплекса, но и для всех горожан и туристов.

«В «Патриках» мы уделили особое внимание коммерческой инфраструктуре, собрав лучшие бизнесы, которые есть в Краснодаре и во всей России. Открытие салона Priv7 украсит проект и даст возможность жителям комплекса получать услуги премиум-класса рядом с домом», – прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Для ГК ТОЧНО сотрудничество с Priv7 является продолжением стратегии партнерств с сильными и узнаваемыми брендами. Это развивает коммерческую концепцию «Патриков» и укрепляет его статус, как самого концептуального жилого проекта Краснодара.

