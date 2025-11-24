С пилота разбившегося вертолета на Урале взыскали 462 тысячи рублей на лечение

Первоуральский городской суд взыскал с пилота Игоря Чистовского, чей арендованный вертолет рухнул летом прошлого года под Первоуральском, расходы государства на медицинскую помощь, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, 12 июня 2024 года в Билимбаевском лесничестве рухнул арендованный вертолет Robinson R44 под управлением Игоря Чистовского. В результате крушения пострадали два человека — 39-летний пилот и пассажирка, которая повредила позвоночник. По данным полиции, пилот не имел летного удостоверения и образования в сфере гражданской авиации. Собственнику вертолета был причинен ущерб на сумму более 9 млн руб.

Согласно данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной крушения был отказ трансмиссии из-за попадания постороннего предмета в муфту свободного хода.

Уголовное преследование в отношении Игоря Чистовского было прекращено в связи с примирением сторон. Он признал вину в полном объеме и возместил потерпевшим ущерб. Однако Свердловский транспортный прокурор подал гражданский иск о взыскании средств, затраченных территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области на лечение пассажирки и самого пилота. В итоге с Игоря Чистовского взыскали свыше 462 тыс. руб. ущерба.

Полина Бабинцева