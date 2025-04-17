Дело о падении вертолета под Первоуральском направлено в суд

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о падении вертолета в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в поселке Билимбай

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в поселке Билимбай

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Обвиняемым является 39-летний пилот из Первоуральска, не имеющий образования в сфере гражданской авиации и должной квалификации. Он обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Напомним, 12 июня 2024 года вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в лесу в 5 км от поселка Билимбай (Первоуральский городской округ). В результате крушения пострадали два человека — пилот и пассажирка. По данным полиции, у пилота не было летного удостоверения. Собственнику вертолета был причинен ущерб на сумму более 9 млн руб.

Полина Щуцкая