С пилота разбившегося на Урале вертолета требуют возместить расходы на лечение

Транспортный прокурор подал иск в Первоуральский городской суд (Свердловская область) к пилоту разбившегося вертолета Игорю Чистовскому. Он требует возместить расходы государства на медицинскую помощь пассажиру и самому пилоту, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Государство потратило на их лечение более 460 тыс. руб.

12 июня 2024 года 39-летний пилот Игорь Чистовский вылетел на вертолете Robinson R44 из села Новоалексеевское. Он подобрал у Билимбаевского пруда 41-летнюю пассажирку, для которой хотел провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай. Но вертолет начал терять высоту, после чего рухнул в лесу в 5 км от поселка. Из-за крушения пилот получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер и поясничного отдела позвоночника. Пассажирка находилась в коме с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами и другими травмами.

Согласно данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной крушения был отказ трансмиссии из-за попадания постороннего предмета в муфту свободного хода.

По данным полиции, Игорь Чистовский не имел образования в сфере гражданской авиации и должной квалификации, полет же не был согласован в установленном порядке с соответствующими службами. Воздушное судно принадлежало супруге пилота и состояло на учете в Росавиации. Собственнику судна был нанесен ущерб в размере 9,5 млн руб.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба»).

Рассмотрение уголовного дела мировым судьей в Первоуральском судебном районе началось 29 апреля. Однако позже суд постановил прекратить уголовное преследования Игоря Чистовского в связи с примирением сторон. Он признал вину в полном объеме и возместил потерпевшим ущерб.

Артем Путилов