Суд прекратил преследование пилота вертолета, который рухнул под Первоуральском

Суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении пилота Игоря Чистовского в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он управлял вертолетом Robinson R44, который упал под Первоуральском в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Игорь Чистовский обвинялся по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба). Он признал вину в полном объеме и возместил потерпевшим ущерб. Постановление не вступило в силу.

Напомним, 12 июня 2024 года вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в лесу в 5 км от поселка Билимбай (Первоуральский городской округ). В результате крушения пострадали два человека — 39-летний пилот и пассажирка, которая повредила позвоночник. У пилота не было летного удостоверения и он не имеет образования в сфере гражданской авиации. Собственнику вертолета был причинен ущерб на сумму более 9 млн руб.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной крушения вертолета явился «отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью». В МАК уточнили, что отказ трансмиссии был вызван попаданием постороннего предмета в муфту свободного хода.

Ирина Пичурина