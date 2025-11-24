Поток миллионов иссяк

Как стало известно «Ъ-Ростов», суд в Ростове-на-Дону признал бывшего заместителя руководителя регионального филиала «Россельхозцентра» Асмик Маркарян виновной в двух эпизодах растраты. По версии следствия, Асмик Маркарян вместе со своим начальником Геннадием Урбаном заключала фиктивные договоры на обслуживание объектов ФГБУ. Это привело к ущербу на сумму более 11 млн руб. Осужденной назначено четыре года шесть месяцев условного срока.



Ворошиловский районный суд Ростова огласил приговор по делу экс-замглавы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Асмик Маркарян. Она признана виновной в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорена к четырем годам шести месяцам условного срока. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным управления ФСБ России по Ростовской области, экс-руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Геннадий Урбан и его бывший заместитель Асмик Маркарян с 2020 года по 2024-й заключали фиктивные договоры на обслуживание объектов ФГБУ. Ущерб от их действий превысил 11 млн руб.

На основании материалов УФСБ следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудила уголовное дело в отношении госслужащих. Господина Урбана арестовали, но затем отправили под домашний арест. Асмик Маркарян также находилась под домашним арестом. Она признала вину и заключила со следствием досудебное соглашение.

После оглашения приговора мера пресечения Асмик Маркарян изменена на подписку о невыезде. Она будет действовать до вступления приговора в законную силу.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, по показаниям фигурантов были возбуждены другие уголовные дела в отношении трех высокопоставленных сотрудников «Россельхозцентра»: подозреваемыми в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) стали Хамзат Белхароев, занимавший должность заместителя директора, Галина Стукалова, исполнявшая обязанности главного бухгалтера, и Людмила Хамаганова, бывший начальник финансово-экономического отдела.

