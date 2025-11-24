На ремонт детского сада в Донецке направили 227 млн рублей
На капитальный ремонт детского сада №6 в Донецке Ростовской области направили 227 млн руб. Ремонтные работы, начавшиеся в 2024 году, уже завершили. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Правительство Ростовской области
За это время подрядчик обновил фасад, кровлю, полы, заменил окна и двери, внутренние и внешние инженерные сети, а также выполнил внутреннюю отделку помещений. На объекте благоустроили территорию, оборудовали игровые площадки. Кроме того, музыкальный зал детского сада оснастят проектором, акустической системой и цифровым пианино, а сенсорную комнату — оборудованием для психоэмоциональной разгрузки.
На время капремонта три группы детей в полном составе, вместе с сотрудниками «Аленушки», были переведены в близлежащие детские сады.