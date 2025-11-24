Зоран Тошич покинул медийный клуб «СКА Ростов-на-Дону»

Бывший профессиональный футболист Зоран Тошич покинул расположение медийного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сербский полузащитник известен в России по выступлениям в московском ЦСКА, за которые он играл семь лет. Кроме того, Зоран Тошич играл за английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», а также другие клубы из Греции, Китая, Сербии и Казахстана.

После завершения карьеры футболист присоединился к медийному клубу.

Константин Соловьев