Зоран Тошич покинул медийный клуб «СКА Ростов-на-Дону»
Бывший профессиональный футболист Зоран Тошич покинул расположение медийного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ
Сербский полузащитник известен в России по выступлениям в московском ЦСКА, за которые он играл семь лет. Кроме того, Зоран Тошич играл за английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», а также другие клубы из Греции, Китая, Сербии и Казахстана.
После завершения карьеры футболист присоединился к медийному клубу.