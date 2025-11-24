Чемезов: Россия выпускает больше всех в мире снарядов и авиабомб

Объемы вооружений, которые Россия выпускает сейчас, несопоставимы с тем, что было до начала СВО. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах»,— заявил Сергей Чемезов. По его словам, ни одна другая страна не выпускает сейчас столько снарядов и авиабомб, как Россия.

4 ноября исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что компания утвердила новую стратегию развития до 2036 года. Она нацелена на сохранение РФ второго места в рейтинге экспортеров вооружений. В тот же день Сергей Чемезов заявил, что «Рособоронэкспорт» — дочерняя компания «Ростеха» — заключила с 2000 года более 30 тыс. контрактов, а объем поставок зарубежным партнерам превысил $230 млрд. По словам гендиректора, «Ростех» производит 80% российского вооружения на СВО.