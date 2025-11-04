Ростех: Россия намерена сохранить второе место в мире по экспорту оружия

Госкорпорация «Ростех» утвердила новую стратегию развития до 2036 года, нацеленную на сохранение второго места России в мировом рейтинге экспортеров вооружений. Об этом сообщил исполнительный директор компании Олег Евтушенко. По его словам, несмотря на сложную международную обстановку и конкуренцию, Россия планирует удерживать свои позиции до 2030 года и далее, передает ТАСС.

Олег Евтушенко отметил, что конкуренция с Францией и Южной Кореей делает задачу более сложной, но достижимой. Особое внимание он уделил компании «Рособоронэкспорт», входящей в состав «Ростеха», которой 4 ноября исполняется 25 лет. С момента основания объем экспортных поставок российского оружия увеличился в пять раз, и темпы работы компании остаются высокими.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов поздравил «Рособоронэкспорт» с юбилеем, отметив, что за четверть века компания стала одним из лидеров мирового рынка вооружений. Она значительно увеличила портфель заказов и объем поставок, заключив более 30 тыс. контрактов с партнерами и обеспечив экспорт продукции в более чем 120 стран на сумму свыше $230 млрд.