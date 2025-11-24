Ушаков о приемлемости планов США и ЕС по Украине, домыслах вокруг них и саммите ОДКБ
Помощник президента Ушаков рассказал, чей мирный план по Украине подходит РФ
Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге ответил на вопросы, как в Кремле относятся к американскому и европейскому мирным планам по Украине и каким слухам вокруг них верить. Также он рассказал о предстоящем саммите ОДКБ в Киргизии, куда 25 ноября отправится Владимир Путин. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Мирное урегулирование конфликта на Украине
- Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.
- Многие положения американского мирного плана, обсуждавшегося на Аляске, представляются России приемлемыми.
- Однако другие положения плана США требуют самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами.
- Европейский план урегулирования по Украине, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный, России не подходит.
- Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, Россия верит только информации, полученной непосредственно от США.
- Американский план урегулирования, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и со стороны России, и Украины, и США, и Европы.
- Предполагаю, что США в ближайшее время выйдут на Россию, чтобы очно обсудить детали мирного плана по Украине, хотя пока конкретных договоренностей нет.
Саммит ОДКБ в Киргизии
- На саммите ОДКБ будет подписано 19 документов, включая итоговую декларацию и соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотиками.
- Путин отправится в Бишкек с госвизитом во вторник, 25 ноября. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в четверг, 27 ноября.
- Путин на саммите ОДКБ изложит приоритеты председательства России в организации.
- Девиз председательства России в ОДКБ — «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность».
- Лидеры стран ОДКБ подведут итоги совместной работы за прошедший год и наметят дальнейшие планы.
- Таалатбек Масадыков сменит Имангали Тасмагамбетова на посту генерального секретаря ОДКБ с 1 января.
- Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, но она не против принятия на встрече согласованных документов.
- Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.