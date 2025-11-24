Ушаков назвал совершенно не конструктивным мирное предложение Европы по Украине

Россия считает неконструктивным распространяемое СМИ предложение европейцев по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он подчеркнул, что многие положения нового мирного плана США по урегулированию на Украине приемлемы для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается тех планов, которые "гуляют": просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский план урегулирования конфликта на Украине. Он представляет собой альтернативу инициативе президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 28 пунктов, но в нем есть серьезные отличия от американского варианта: отсутствуют требования по ограничению численности ВСУ и запрет для Украины на членство в НАТО.

Портал Axios сообщал, что план Дональда Трампа предполагает отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. США уже обсудили план с Украиной на встрече в Женеве, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал самой результативной за все время контактов. Он допускал, что в предложение в ближайшие дни могут быть внесены изменения.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «США и Украина достигли непринципиальных договоренностей».

Анастасия Домбицкая