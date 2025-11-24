Ушаков: Россия получила сигналы от США по поводу очной встречи

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что от США поступили «определенные сигналы» о готовности встретиться и обсудить мирный план по Украине. Однако, по его словам, пока стороны ни о чем не договорились.

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



«Я бы исходил из того, что, наверное, было бы естественным образом предположить, что американцы на нас выйдут для того, чтобы встретиться уже в очном порядке и начать обсуждение»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Как объяснил помощник российского президента, многие пункты плана президента США Дональда Трампа кажутся «вполне приемлемыми», однако другие положения требуют «самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами».

Как писали СМИ, план Дональда Трампа из 28 пунктов предполагает отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек, «надежные гарантии безопасности», обсуждение поэтапного снятия санкций с России. Однако изначальный вариант плана был изменен после переговоров с Европой. По данным Financial Times, число пунктов сократилось до 19.

