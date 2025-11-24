Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии

Представителей Армении не будет на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. На саммите планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, добавил он.

«Что касается Армении, то эта сторона участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года. В июне армянский МИД заявил, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Кремль назвал решение о выходе из организации суверенным правом республики.

Лусине Баласян