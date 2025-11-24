«Требования увеличат издержки перевозчиков и автовокзалов»

Минпромторг планирует запустить эксперимент по созданию Центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства. Об этом со ссылкой на внутриведомственный документ сообщили «Ведомости». Данный Центр должен будет выявлять уязвимости в автомобильном софте, собирать телематические данные о работе программных и аппаратных компонентов, проводить тесты на возможность несанкционированного воздействия на транспорт, выявлять нарушителей угроз безопасности и прорабатывать варианты защиты. Идею внедрения инструментов кибербезопасности на транспорте «Ъ-Кубань» прокомментировала представитель Ассоциации региональных пассажироперевозчиков Екатерина Бурнос.

«Современный автомобиль напичкан десятками электронных блоков управления, и гипотетически может стать объектом кибератак. В некоторых странах мира обязательные проверки кибербезопасности уже существуют. Сегодня обсуждается необходимость создания системы испытаний и сертификации транспортных средств в России, а далее —киберполигона для комплексной оценки кибербезопасности транспортного средства. Авторы этих предложений ссылаются на существование таких киберполигонов во Франции, США, Швеции и Южной Корее, а повсеместное внедрение встроенной телематики становится не опцией, а стандартом для всех новых автомобилей по всему миру.

Также звучат предложения сформировать государственную политику кибербезопасности автотранспорта, внедрить управляемые процессы на уровне отрасли, обеспечить соответствие международным практикам.

Есть и те, кто приводит контрдоводы против этого. Действительно, последние годы можно увидеть нагнетание темы кибератак на транспорт, в первую очередь через зарубежное кино. О каких-либо серьезных захватах в реальной жизни мне, пожалуй, слышать не доводилось.

Полагаю, что в большей степени кибербезопасность должна обеспечиваться на уровне крупных транспортных систем (ЖД, авиа). Применительно к автотранспорту, считаю, внедрение телематических систем по кибербезопасности целесообразно только для операторов беспилотных транспортных средств. Но в любом случае никто не застрахован от того, что телематические системы для мониторинга кибербезопасности могут быть взломаны и использованы во вред.

Надо понимать, что требования об обязательности обеспечения кибербезопасности на автотранспорте увеличат издержки перевозчиков и автовокзалов, что объективно повлияет на стоимость их услуг. Перевозчики и владельцы транспортной инфраструктуры уже тратят значительные средства на обеспечение транспортной безопасности (например, передачу данных о пассажирах и персонале транспортных средств в автоматизированные централизованные базы персональных данных), на передачу мониторинговой информации в Ространснадзор, в том числе и на обучение сотрудников, оснащение транспорта спутниковым оборудованием».