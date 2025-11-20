Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за объектов, похожих на воздушные шары

Международный аэропорт Вильнюса временно не принимал и не выпускал самолеты. В диспетчерской службе аэропорта сообщили ТАСС, что авиагавань не работала из-за «неопознанных объектов в воздушном пространстве», похожих на воздушные шары.

О временных ограничениях агентство сообщило в 20:50 мск. Примерно через час аэропорт снова заработал. «Работа возобновилась, прибыл борт из Амстердама, на подходе самолет из Люксембурга»,— сообщили в диспетчерской службе. Пока аэропорт Вильнюса не работал, отменили один рейс. Один самолет отправили на временную посадку в Ригу.

До этого авиагавань приостанавливала свою работу из-за воздушных шаров с контрабандой, которые запускали с территории Белоруссии. Из-за участившихся запусков метеозондов 29 октября литовские власти закрыли два пограничных КПП — Мядининкай и Шальчининкай. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. 19 ноября Белоруссия получила от Литвы официальное сообщение об открытии погранпунктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».