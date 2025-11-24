Игроков из ФК Ростова и Краснодара признали одними из самых дорогих в РПЛ

В список самых дорогих игроков РПЛ попали футболисты из Ростова и Краснодара. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES).

На четвертой строчке рейтинга расположился армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Трансферная стоимость футболиста варьируется от 17 до 20 млн евро.

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин находится на восьмом месте. Его стоимость оценивается в 4,7-5,5 млн евро.

Мария Хоперская