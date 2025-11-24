Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 80%

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы упали ниже 80% — это один из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет, сообщили в пресс-службе «Газпрома» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно данным GIE, с 19 по 21 ноября суточные отборы газа из подземных хранилищ Европы достигли исторического максимума для этих дней. Сезон отбора газа для европейских ПХГ начался 13 октября, при этом они были заполнены лишь на 83%. Хранилища в Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье места по мощностям хранения газа, были заполнены на 76% и 72% соответственно.

В «Газпроме» заявили, что недостаточные запасы газа в подземных хранилищах могут поставить под угрозу надежное снабжение европейских потребителей топливом в случае сильных или длительных холодов.

По требованию Еврокомиссии страны Европы должны ежегодно заполнять хранилища газом на 90% с 1 октября по 1 декабря. При этом в случае возникновения сложных условий заполнения ПХГ допускается 10%-ная гибкость. Однако нетто-закачка в европейских хранилищах к началу отопительного периода составила лишь 54,7 млрд куб. м — для выполнения нормы этот показатель должен достигать 61 млрд куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на данные GIE.

Совет ЕС утвердил в октябре запрет на транзит российского газа через Европу. Ограничения вступят в силу с 1 января 2026 года, а для действующих контрактов введут переходный период на два года. По итогам 2025-го ЕК прогнозирует снижение импорта газа из РФ в страны Евросоюза на 6%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Страны Азии перестали быть драйвером рынка газа».