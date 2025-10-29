Страны Азии перестали быть драйвером рынка газа

Рост спроса на газ в мире в 2025 году составит менее 1%, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В июле аналитики ждали более значимого расширения спроса на 1,3% после увеличения на 2,8% в 2024 году. Пересмотр прогноза объясняется анализом поступающих данных: за первые девять месяцев 2025-го спрос вырос только на 0,5% на фоне высоких цен на газ и повышенной макроэкономической неопределенности (главным образом из-за торговых войн США). Сейчас ожидается, что спрос на газ в этом году составит 4,29 трлн куб. м после 4,25 трлн куб. м в прошлом.

Рост потребления газа в этом году обеспечат главным образом Ближний Восток, Северная Америка и Европа, полагают в МЭА. При этом спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который традиционно вносил заметный вклад в расширение потребления (см. график), в этом году увеличится менее чем на 1% — это самый слабый рост с 2022 года. Среди причин — невысокий внутренний спрос в Китае и его тарифное противостояние со Штатами. В следующем году агентство ждет разворот тенденции: страны адаптируются к новым условиям торговли, и рост спроса в странах АТР вновь ускорится.

В целом же глобальный спрос на газ в 2026 году может вырасти на 2%. Ускоряться при этом будет и рост предложения: в частности, поставки СПГ, как ожидается, вырастут на 7% (на 40 млрд куб. м) за счет расширения экспорта из США, Канады и Катара. Аналитики по-прежнему (см. “Ъ” от 23 июля) не уверены в устойчивости российского экспорта СПГ в условиях санкций, но теперь предполагают скорую переориентацию поставок с европейского рынка в другие страны, прежде всего в государства Азии. Напомним, 19-й пакет санкций Евросоюза предполагает постепенный отказ Европы от российского СПГ. Из подсчетов МЭА следует, что за январь—сентябрь (ограничения еще не действуют) такие поставки просели на 7%, до 15 млрд куб. м.

Среднесрочный прогноз для России предполагает, что за период с 2024 по 2030 год страна может нарастить добычу природного газа на 4% (на 25 млрд куб. м). Расширение добычи ожидается на фоне растущего внутреннего спроса и наращивания поставок трубопроводного газа в КНР и Узбекистан. Впрочем, и при реализации такого сценария добыча в 2030-м будет все еще на 7% (на 50 млрд куб. м) ниже, чем в 2021 году, отмечают аналитики. Спрос в России в 2024–2030 годах также вырастет на 4%: его расширение поддержит программа газификации, а также растущие потребности производителей удобрений и химической продукции, отмечают в МЭА.

Кристина Боровикова