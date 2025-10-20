Страны ЕС обязали с 2026 года подтверждать происхождение газа перед его импортом

Совет Евросоюза утвердил запрет на транзит российского газа через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года. Для действующих газовых контрактов вводится переходный период на два года. При этом со следующего года европейские страны обязаны будут подтверждать происхождение газа перед его импортом.

Согласно заявлению Совета, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026-го, долгосрочные — до 1 января 2028 года. Внесение изменений в существующие контракты разрешено «только в определенных эксплуатационных целях» и в случае, если это не приведет к увеличению объемов импорта. Исключение сделают для стран, не имеющих выхода к морю и «пострадавших от изменений в маршрутах поставок».

Кроме того, Совет ЕС упростил требования к документации для импорта газа нероссийского происхождения. В таких случаях информацию уполномоченным органам нужно предоставить до поступления газа на таможенную территорию ЕС. Однако при импорте газа из России на переходном этапе запрашивается дополнительная информация: дата и срок действия контракта, согласованный объем поставок, а также «любые изменения в контракте».

При этом Совет обязал во всех указанных случаях получать «предварительное разрешение» на импорт:

для российского газа и поставок, подпадающих под переходный период, все данные для получения разрешения надо предоставлять не позднее, чем за месяц до поступления газа;

для нероссийского газа — не позднее, чем за пять дней;

для «смешанного» СПГ нужно подтвердить доли российского и нероссийского газа в смеси, при этом в ЕС разрешено ввозить только нероссийский СПГ.

