На реставрацию здания ростовского суда выделили 70,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на реставрацию памятника архитектуры — здания бывшего окружного суда 1914 года постройки стоимостью 70,5 млн руб., средства выделены из федерального бюджета. Информация о процедуре опубликована на портале «Ростендер».

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно размещенным сведениям, строение находится на ул. Социалистической, 164/35. Здание спроектировал архитектор П. Любимов в неоклассическом варианте модерна. Ранее в нем размещался донской окружной суд.

По условиям конкурса, победитель тендера должен выполнить капитальный ремонт кровли и восстановить внешний вид южного и западного фасадов. Срок завершения работ — до 30 октября 2026 года.

Реставраторам следует привести в порядок фасады, обращенные во внутренний двор, и несколько внутренних помещений, включая кабинеты 43 и 44.

Заказчиком проекта выступает Ростовский областной суд. Заявки принимают до 1 декабря, победителя определят до 2 декабря.

Валентина Любашенко