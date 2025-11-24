Реконструкцию УПК в Новороссийске планируют завершить к марту 2028 года
Проект реконструкции и развития Универсального перегрузочного комплекса в порту Новороссийск планируется завершить в марте 2028 года. После завершения работ мощность комплекса составит 12 млн т навалочных и генеральных грузов в год, сообщает «ПортНьюс» со ссылкой на руководителя федерального агентства Андрея Тарасенко.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Строительные работы на объекте ведутся с декабря 2024 года в соответствии с графиком. При этом инвестиционная декларация по площадям для цементных грузов пока не поступала в Росморречфлот.
Концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации комплекса было заключено в 2024 году между Росморречфлотом и ООО «УПК НСРЗ».
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ в морском порту Новороссийска планировали построить до декабря 2027 года. Общий объем инвестиций в проект составит 120,7 млрд руб. с НДС. Сейчас освоено 17,6 млрд руб.