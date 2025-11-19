В Новороссийске построят терминал НСРЗ за 120,7 млрд рублей

Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ в морском порту Новороссийска планируют построить до декабря 2027 года. Общий объем инвестиций в проект составит 120,7 млрд руб. с НДС. Сейчас освоено 17,6 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Новороссийского морского торгового порта (НМТП) на форуме «Транспорт России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Проект предусматривает создание глубоководного терминала для перевалки железорудного сырья с грузооборотом 12 млн т. В перспективе мощность может быть увеличена до 20 млн т при участии компании «Металлоинвест».

Сейчас для объекта изготавливается специализированное оборудование, ведутся работы по сооружению причалов и формированию искусственных земельных участков. Параллельно осуществляется берегоукрепление.

Владельцами комплекса являются НМТП и «Металлоинвест».

Алина Зорина