Электронные билеты составили 86% продаж на СКЖД с начала 2025 года

На Северо-Кавказской железной дороге было оформлено 16,6 млн электронных билетов на дальние поезда за январь-октябрь 2025 года, что составило 86% от общего объема продаж проездных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Цифровые проездные документы, приобретенные через интернет, заняли подавляющую долю в структуре продаж в границах магистрали.

«Купить электронный билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Помимо покупки билетов, приложение позволяет узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить данные о ранее купленных билетах и отслеживать бонусный счет»,– говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко