Адвокат: бывший вице-губернатор Олег Чемезова не давал взяток правоохранителям

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве, не проходит подозреваемым по уголовному делу о даче взяток правоохранительным органам, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Мария Кирилова. Ранее в telegram-каналах появилась информация, что силовики проверяют бывшего свердловского вице-губернатора на предмет дачи взяток «высокопоставленным правоохранителям». В сообщениях говорилось, что ФСБ заинтересовалось теми, кто из силовых структур предоставлял покровительство Олегу Чемезову.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Олег Леонидович каких-либо взяток не давал, указанные подозрения правоохранительными органами в настоящее время не предъявляются. Достаточно абсурдное предположение, поскольку деятельность Чемезова не предполагает какого-либо подобного рода взаимоотношений. Хочется отметить, что в настоящее время предъявлено не конкретизированное обвинение, используя которое следователи пытаются найти хоть какие-то зацепки противоправной деятельности Чемезова и содержат его под стражей»,— сообщила «Ъ-Урал» Мария Кирилова.

Напомним, Олег Чемезов находится в СИЗО Челябинска. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанному с АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»). Согласно данным следствия, Чемезов, бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и экс-глава ОТСК Антон Боликов совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает.

Бывший чиновник выступал ответчиком по иску об изъятии коммунальных активов у Алексея Боброва и Артема Бикова. В октябре по иску Генпрокуратуры РФ суд изъял часть активов, принадлежащих бизнесменам, в доход государства обратили порядка 40 компаний.

В конце октября Генпрокуратура подала новый иск об изъятии еще ряда активов, связанных с бизнесменами. Олег Чемезов также выступает там в качестве ответчика.

Артем Путилов