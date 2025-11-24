В порту Новороссийска утром и вечером будут слышны стрельбы

Учения Новороссийской военно-морской базы состоятся дважды за день 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия с применением стрельб НВМБ проведет с 09:00 до 11:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории порта Новороссийск. В ходе учений силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время учений в акватории Новороссийска запрещается движение маломерных судов и плавательных средств, в том числе, под запретом подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко